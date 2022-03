Esporte - Partida valida pela primeira partida da final do Campeonato Carioca 2022, entre Flamengo x Fluminense, Estadio Mario Filho, no Maracana, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/03/2022 17:45

A derrota por 2 a 0 para o Fluminense, ligou um sinal de alerta em muitos torcedores do Flamengo. Diversos comentários sobre o trabalho do técnico Paulo Sousa começaram a surgir, e com eles, o questionamento sobre o futebol apresentado pela a equipe nesta temporada. Eric Faria apontou uma semelhança do atual momento, com outras situações vividas recentemente pelo elenco, que terminaram na demissão de treinadores.



Os rubro-negros ficaram na bronca com mais uma noite apática do Flamengo nesta temporada. O time de Paulo Sousa ainda não engrenou em 2022, e mais uma vez, perdeu para o Fluminense, sendo a segunda derrota para o rival no ano. O repórter Eric Faria, manifestou sua opinião sobre o baixo desempenho da equipe, e ressaltou uma certa coincidência na postura adotada pelo elenco.



"Que o Fla não está jogando bem é claro. Mas…o mínimo de cobrança que a comissão técnica implantou já está tendo efeitos colaterais. Preparem-se para a enxurrada de notícias de que o grupo está insatisfeito. Que o grupo não comprou a ideia. Não é coincidência. É método. Até cair", falou o jornalista.



Muitos flamenguistas concordaram com a fala comunicador, e entendem que o time precisa de uma reciclagem.

O duelo da volta será realizado no sábado, às 18h, no mesmo palco, e o Flu pode perder por até um gol de diferença.