Publicado 31/03/2022 16:18

Rio - O Flamengo convocou para o dia 11 de abril a reunião do Conselho Deliberativo que votará a suspensão de 90 dias do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello. Ele será julgado por ter afirmado que o incêndio no Ninho do Urubu, que vitimou dez crianças das categorias de base, em 2019, não teria acontecido durante a sua gestão.

A informação da data do encontro para tomar a decisão do Conselho foi divulgada inicialmente pelo "UOL". Bandeira foi punido pelo Conselho de Administração do Fla (COAD) por ter ferido o estatuto com a declaração, mas conseguiu um recurso que congelou a decisão e levou o julgamento ao Deliberativo.

Na época em que foi punido, Bandeira afirmou que o processo tinha "motivação política".

"Meus acusadores torturaram o estatuto do clube para encontrar uma forma de me alijar do quadro associativo e do processo eleitoral do Flamengo. Num processo com motivação política, fui punido por crime de opinião. Tenho orgulho de estar do lado oposto ao deles. Vou recorrer da decisão e tenho certeza que em dezembro estarei na Gávea para votar no meu candidato", disse.