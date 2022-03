Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/03/2022 15:48 | Atualizado 31/03/2022 15:48

Rio - Adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, o Altos-PI ironizou a derrota por 2 a 0 do Rubro-Negro para o Fluminense, na última quarta-feira, no Maracanã, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O time piauiense lançou uma hashtag pedindo a permanência do técnico Paulo Sousa, muito criticado pelos rubro-negros após o resultado negativo.