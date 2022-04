Ayrton Lucas - Divulgação / Flamengo

Publicado 31/03/2022 19:52

Rio - O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, novo reforço do Flamengo, foi registrado na tarde desta quinta-feira (31), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com isto, o jogador já está com toda a parte burocrática acertada, e está liberado para estrear pelo Rubro-Negro. No entanto, o atleta ainda se recupera de uma lesão no metatarso, e por isto ainda não está a disposição do técnico Paulo Sousa.

A expectativa do departamento médico e da comissão técnica do Flamengo, é de que o lateral-esquerdo esteja disponível para atuar na segunda quinzena de abril.