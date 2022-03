Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - O Flamengo saiu atrás na final do Carioca após perder o primeiro jogo por 2 a 0 para o Fluminense. Ao fim da partida, em conversa com a imprensa, o vice de futebol Marcos Braz admitiu que o desempenho rubro-negro ficou abaixo do esperado, mas afirmou que o Rubro-Negro tem condições de reverter a desvantagem.

"A questão não é cobrança. Ainda tem o outro jogo. Os jogadores também estão chateados. Não é o resultado que se imaginava. Tem mais 90 minutos. Tem que ter calma e tranquilidade dentro do possível, sem ficar na inércia. O Flamengo tem total capacidade de reverter", disse.

O Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 no Maracanã e precisará vencer por três gols de diferença no próximo sábado para ser tetracampeão do Estadual. Caso vença por dois gols de vantagem, a decisão vai para os pênaltis.