Treino no CT - 25-02-2022-49. Técnico: Paulo Sousa. Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo. - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 31/03/2022 14:45

Rio - Além da derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no duelo de ida da final do Campeonato Carioca, o técnico Paulo Sousa terá mais um grande problema para o jogo de volta. Na partida da última quarta-feira (30), o treinador foi obrigado a substituir dois jogadores que se lesionaram: o atacante Vitinho e o zagueiro Fabrício Bruno. A dupla será reavaliada no CT Ninho do Urubu e preocupa para o segundo jogo da final.

Caso se confirme lesão, os dois atletas se juntarão a Rodrigo Caio, que segue em fase de transição. Rodinei, que não disputou o primeiro confronto da final por conta de um incômodo muscular, deve estar a disposição de Paulo Sousa para o segundo confronto.

Flamengo e Fluminense decidirão o título do Campeonato Carioca no próximo sábado (02), às 18h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã. O Tricolor pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim será o campeão do Estadual. Caso o Rubro-Negro vença por 2 gols de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis.