Publicado 30/03/2022 21:13

O Flamengo está escalado para pegar o Fluminense nesta quarta-feira, Às 21h40, no Maracanã, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Sem Rodrigo Caio, Pablo e Rodinei, Paulo Sousa, entretanto, conta com o retorno de Bruno Henrique, que se recuperou de lesão no ombro esquerdo.

Arrascaeta e Isla, que chegaram nesta noite ao Rio de Janeiro, se juntaram à delegação já no Maracanã e estão relacionados. O Rubro-Negro, portanto, vai a campo com a seguinte equipe: Hugo; David Luiz, Fabricio Bruno e Filipe Luis; Arão, João Gomes, Matheuzinho, Everton Ribeiro e Vitinho; Marinho e Gabigol.