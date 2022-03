Dorival Júnior - Vitor Silva / SSPress / Botafogo

Dorival JúniorVitor Silva / SSPress / Botafogo

Publicado 30/03/2022 15:30

Rio - Em baixa no Flamengo na atual temporada, o lateral-esquerdo Renê entrou na mira do Ceará. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", Dorival Júnior, que acabou de assumir o Vozão, indicou a contratação do jogador. Os dois trabalharam juntos em 2018 no Flamengo.

O novo técnico do clube cearense vem indicando nomes que possuem sua confiança. O radar do treinador inclui alguns jogadores dos tempos de Athletico Paranaense, Flamengo, Santos e São Paulo.

O jogador, de 29 anos, chegou ao clube carioca em 2017, depois de passagem pelo Sport. Após um primeiro ano em que alternou com Trauco na posição de titular, Renê conquistou a vaga em 2018 e chegou a ser eleito o melhor lateral-esquerdo do Brasileiro. Apesar disso, nunca conquistou o coração dos torcedores do Flamengo. Em 2019, acabou indo para o banco de reservas com a chegada de Filipe Luís.

Na atual temporada, Renê atuou em apenas três jogos. Como costuma escalar Filipe Luís na zaga e Everton Ribeiro mais aberto, Paulo Sousa não tem muito o costume de utilizar o jogador. De acordo com o portal, além de Renê, o jovem Ramon, de 21 anos, também tem chances de ser negociado pelo Flamengo.