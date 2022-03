Ayrton Lucas - Divulgação Spartak

Ayrton LucasDivulgação Spartak

Publicado 30/03/2022 14:28

Rio - O Flamengo, sempre atento nas oportunidades do mercado da bola, concretizou a contratação do lateral-esquerdo Ayrton Lucas, que defendia o Spartak Moscou, da Rússia, que chega ao Rubro-Negro por empréstimo até o final deste ano. Mesmo sem o anuncio oficial, a mãe do jogador, Adelia Regina Dantas, se antecipou e já divulgou a contratação do atleta nas redes sociais. Além disto, ela também revelou promover uma carreata para receber o jogador.

"Parabéns, meu filho, por toda sua trajetória. Sei que nunca foi fácil, mas um filho como você, Deus sempre abre as portas pois você. Sempre foi um filho que toda mãe gostaria de ter, eu, sim, tive o privilégio de ter você como filho. Saiba que sempre vão existir críticas, elogios, mas você é forte e corajoso para enfrentar tudo isso, sempre vou estar em orações. Saiba que o que sinto nesse momento é só orgulho de você. Te amo, se joga com toda sua garra. Você é um raio que nasceu para brilhar te amo", disse Adélia Regina.

Vale lembrar que, ao desembarcar no Rio de Janeiro, Ayrton Lucas já falou como jogador do Flamengo, e disse que "não vai faltar garra".

Confira as publicações da mãe de Ayrton Lucas:

Mãe de Ayrton Lucas convoca os torcedores para uma carreata para receber o atleta Reprodução