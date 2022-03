Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodrigo CaioMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 30/03/2022 10:00

Rio - Em recuperação de um problema no joelho no Flamengo, o zagueiro Rodrigo Caio segue sem previsão de retorno aos gramados. De acordo com informações do youtuber "Paparazzo Rubro-Negro", o defensor corre o risco de só voltar a jogar em junho.

Com isso, Rodrigo Caio deve perder o início do Brasileirão e a fase de grupos da Libertadores por conta da lesão. Os problemas físicos do zagueiro fizeram o Flamengo ir ao mercado e contratar dois reforços para o setor. Fabrício Bruno, ex-Bragantino, e Pablo, ex-Lokomotiv, chegaram ao clube carioca.

Bastante decisivo na história temporada de 2019, Rodrigo Caio vive problemas físicos desde 2020. A última vez que o defensor entrou em campo foi no começo de dezembro em jogo do Brasileirão do ano passado contra o Sport.