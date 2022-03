Gabigol comemora segundo gol do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 29/03/2022 16:05 | Atualizado 29/03/2022 16:05

Rio - O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, que sua torcida esgotou os ingressos para a final do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, nesta quarta, no Maracanã. Ainda há ingressos para a torcida tricolor.

A bilheteria 1 do Maracanã seguirá aberta para os torcedores do Flamengo que precisarem trocar seus ingressos. Não será permitido o acesso de torcedores do Fluminense ao estádio utilizando E-ticket ou carteirinha de sócio.

Para acessar o Maracanã, será necessário apresentar o comprovante de vacinação. É preciso estar pelo menos com duas doses da vacina (ou dose única).