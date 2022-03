Goleiro César - Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 29/03/2022 12:41

Rio - Livre no mercado desde que deixou o Flamengo, no início deste ano, o goleiro César definiu onde irá jogar em 2022. De acordo com o "GE", o jogador está em Salvador e deve assinar contrato para defender o Bahia.

A tendência é que César vá à Cidade Tricolor, CT do Bahia, já nesta terça-feira. Lá, ele realizará exames médicos e, se aprovado, assinará com o clube nordestino.

Formado nas categorias de base do Flamengo, César defendeu o clube durante 12 anos. Conquistou diversos títulos com a camisa do clube, inclusive o da Libertadores de 2019.