Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 28/03/2022 21:26

Rio - O Ministério de Minas e Energia indicou o nome de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, para assumir o cargo geral do Conselho de Administração da Petrobras, nesta segunda. Agora, para ser oficializado, Landim terá que participar de audiência com os acionistas da estatal, que irão votar em uma assembleia-geral, em abril, para confirmação de todos os escolhidos.

O indicado para a vaga do general da reserva Joaquim Silva e Luna na presidência da Petrobras foi Adriano Pires, fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

Presidente do Flamengo desde 2019, Landim, reeleito em 2021 para o triênio 2022-2024, já havia sido indicado para o posto na estatal no início do mês, mas não assumiu a posição porque aguarda a aprovação da assembleia. Ele já garantiu que irá acumular os cargos e não sairá da presidência do clube rubro-negro. Engenheiro civil de formação, o dirigente ocupou diversas funções na Petrobras por 26 anos e fez carreira na área.



Confira o comunicado do Ministério de Minas e Energia na íntegra:

“O Ministério de Minas e Energia participa que consolidou a relação de indicados do Acionista Controlador para compor o Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, a ter efeito a partir da confirmação pela Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá em 13 de abril de 2022. A relação apresenta o Sr. Rodolfo Landim para o exercício da Presidência do Conselho de Administração e o Sr. Adriano Pires para o exercício da Presidência da Empresa. O Governo renova o seu compromisso de respeito a sólida governança da Petrobras, mantendo a observância dos preceitos normativos e legais que regem a Empresa.".