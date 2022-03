Rodolfo Landim - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodolfo LandimMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/03/2022 13:27

Rio - O Flamengo e o Banco de Brasília (BRB) iniciaram uma parceria em 2020 e desde então, o número de abertura de contas na instituição financeira é expressivo. São mais de 2,9 milhões de clientes no 'Nação BRB Fla'. Porém, o valor arrecadado pelo Rubro-Negro não mudou. A informação foi dada pelo "Coluna do Fla".

O motivo é que, apesar dos excelentes números, o clube carioca conta atualmente apenas com a receita fixa de R$ 32 milhões. E, para atingir o valor variável previsto em contrato, há a obrigação de alcançar o lucro líquido anual de R$ 64 milhões, o que não aconteceu até o momento.

Por isso, o Flamengo não recebeu ainda a bonificação milionária, que foi discutida desde a assinatura do contrato com o BRB. A questão permanece em pauta entre sócios e conselheiros do clube após Sérgio Bessa, presidente do Conselho Fiscal, apontar, por meio de entrevista ao canal "Ser Flamengo", a falta de transparência da operação envolvendo esta parceria.

"Outra situação complicada é o contrato com o BRB. Nós não sabemos. Isso não é divulgado pra ninguém. O contrato com o BRB é claro. O Flamengo recebe R$ 32 milhões por ano, tem uma operação de cartão de crédito no qual o Flamengo é sócio dessa operação e se essa operação der um determinado lucro, metade deste lucro será dividido com o Flamengo. A verdade é a seguinte: Qual é o resultado da operação de cartão de crédito com o BRB dentro do Flamengo? Não sei. Isso está em que conta contábil? Não sei. Isso são informações que têm que ser pedidas. O Conselho Fiscal tem que pedir ao Conselho Diretor essas informações.", disse.

Ainda conforme o blog "Ser Flamengo", a direção atual afirma que o clube acompanha toda a operação envolvendo Flamengo e BRB. O banco é quem passa todos os dados do 'Nação BRB Fla' e em meio a isso, como o teto mínimo de R$ 64 milhões não foi atingido até o momento, não existe a divisão de lucros com o clube.

Logo, a instituição financeira não repassou qualquer receita variável ao Flamengo, além dos R$ 32 milhões fixos previstos no contrato. E, que mesmo com os bons números, o Rubro-Negro não deve receber a bonificação.