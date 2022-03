Lazaro ganha oportunidades desde a chegada de Paulo Sousa - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 27/03/2022 20:20

Rio - Considerado uma das principais revelações do Flamengo nos últimos anos, o atacante Lázaro, de 20 anos, vem ganhando espaço na temporada de 2020. O jovem, que teve o seu momento mais marcante no futebol, ao decidir a final do Mundial Sub-17, pela seleção brasileira, afirmou que se inspira em um outro ex-rubro-negro que atualmente vem sendo destaque na equipe principal comandada por Tite.

"Desde a base e desde quando o conheci, o Vini sempre foi um jogador que gostei de assistir pela forma de jogar. Sempre vai para cima independentemente se errar ou não. Não abaixa a cabeça e vai tentar de novo. O que ele está vivendo não é à toa. Torço muito por ele também", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".

No começo da temporada, Lázaro por muito pouco não foi emprestado para ganhar experiência. Porém, o técnico Paulo Sousa o observou e pediu para ele seguir na equipe. Em dez jogos em 2022, o jovem se tornou o líder de assistência do Flamengo na temporada, com três passes para gol, o mesmo número de Vitinho. O atacante elogiou o trabalho do português.

"Desde a chegada do mister, eu venho trabalhando firme, focado. É totalmente diferente quando o técnico passa confiança. Claro que não é uma das coisas principais, mas ajuda bastante. Isso tem me ajudado muito, muito mesmo. O mister chegou e desde a nossa primeira conversa ele sempre foi muito claro em todos os quesitos para me melhorar e me evoluir. E tenho escutado muito isso para colocar em prática nos jogos", disse.