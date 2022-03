Paulo Sousa - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo SousaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/03/2022 20:20

Rio - Com a chegada de Paulo Sousa, jogadores revelados na base do Flamengo como Lázaro e João Gomes ganharam mais espaço no elenco rubro-negro. Porém, a interação do português com os jovens não se limita apenas a aqueles que já fazem parte da equipe profissional. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o vice-presidente da base e do futebol feminino do Flamengo, Vitor Zanelli, elogiou a abordagem do técnico em relação às divisões de base.

"O técnico do profissional tem feito um trabalho muito legal com o nosso pessoal da base. Acho que vamos ter muitos frutos bons surgindo em breve no nosso sub-20. Ele tem sido um cara muito acessível, existe uma integração muito legal. Ele gosta muito de fazer essa troca com os nossos profissionais da base", afirmou.

Vitor também abordou o atual momento da base do Flamengo que tem revelado muitos talentos e também tem sido bastante competitiva, conquistando títulos.

"Quando entramos na gestão do Landim, uma das primeiras coisas que eu fiz foi reunir o pessoal, sentar todo mundo e trocar ideias. A gente não pode ter limites aqui. Nosso objetivo é dominar o mundo. Eu quero ganhar tudo e ter os melhores jogadores, mas para chegar lá eu não posso ter barreiras", disse.