Publicado 26/03/2022 12:07

Em alta performance, Giorgian De Arrascaeta fez um dos gols mais importantes de sua carreira na noite da última quinta-feira (25). Pela seleção do Uruguai, o jogador foi responsável pela vitória de 1 a 0 contra o Peru, no Estádio Centenário, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Esse resultado classificou a seleção uruguaia para o maior torneio de futebol que acontecerá no fim deste ano, no Qatar.

O grande feito e a atuação destacada no Flamengo fizeram com que o perfil oficial da FIFA, no Instagram, publicasse uma foto do atleta com o destaque: "Estrelas brilhando na América do Sul".

Arrascaeta permaneceu em campo por 84 minutos, precisou apenas de um chute ao alvo, aos 42 minutos do primeiro tempo, e ganhou 67% dos duelos na partida.

Depois do resultado, a tabela de classificação definiu o quarto lugar para o Uruguai, com 25 pontos, mesma pontuação do Equador, que está em terceiro. Já o Brasil lidera a lista com 42 pontos, e o segundo lugar fica com a Argentina, que possui 35.