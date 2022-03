Willian Arão comemora gol do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/03/2022 16:57

Cabeça de chave do Grupo H da Libertadores, o Flamengo é apontado como grande favorito a liderar a chave pelos principais portais da Argentina, do Peru e do Chile, países dos adversários do Rubro-Negro na Copa: Talleres, Sporting Cristal e Universidad Católica, respectivamente. A fase de grupos será disputada entre 5 de abril e 26 de maio, e a tabela ainda será detalhada pela Conmebol.

"Panorama complicado para o Sporting Cristal, que enfrentará um dos finalistas da última edição da Libertadores. O Flamengo tem sempre chegado às fases finais do torneio, e não deve ser diferente neste ano", escreveu o portal "Líbero", do Peru.

"A Universidad Católica terá uma desafio duríssimo: Flamengo. O tetracampeão chileno irá ao Maracanã, como foi na edição de 2017. O Rubro-Negro sempre se arma para ser animador, agora com o português Paulo Sousa no comando", publicou o "La Tecera", do Chile.



"O Talleres batalhará com o poderoso Flamengo de Gabigol, Bruno Henrique e todas suas estrelas, o grande candidato a liderar o grupo", avaliou o argentino "Olé".



"O Sporting Cristal enfrentará um dos grandes favoritos da Libertadores: o Flamengo. Os brasileiros se tornaram um dos principais candidatos ao torneio desde que conseguiram o troféu há duas temporada na memorável final contra o River de Marcelo Gallardo", diz o portal peruano "Depor".