Cacau Cotta - Delmiro Junior/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/03/2022 16:50

Rio - O Flamengo conheceu nesta sexta-feira os seus primeiros adversários na primeira fase da Libertadores. O diretor de relações externas do clube, Cacau Cotta, considerou que o Rubro-Negro pegou uma chave teoricamente menos complicada. Em entrevista ao portal "Coluna do Fla", ele analisou os rivais do Rubro-Negro na fase de grupos.

"Quem quer ser campeão da Libertadores não escolhe adversário. Mas, cair num grupo fugindo da altitude de cara, e os clubes não são de tanto currículo na Libertadores, acho que a gente vai bem, se Deus quiser. Lógico que tem clube argentino, vamos respeitar todos os adversários. Tem um clube chileno, que não vem chegando nas semis e finais da Libertadores há alguns anos. Mas acho que o Flamengo, com o elenco que tem hoje, com a força que tem hoje, a gente vai passar e vai chegar na Libertadores, se Deus quiser", disse.

O Flamengo foi sorteado no grupo H e terá pela frente a Universidad Católica, do Chile, o Sporting Cristal, do Peru, e Talleres, da Argentina. Apesar de terem relativo costume de disputar a competição, as equipes do Chile e do Peru jamais conquistaram o título. O Rubro-Negro levantou a taça em duas oportunidades.