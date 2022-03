Paulo Sousa não pôde contar com Andreas Pereira, Rodrigo Caio e Rodinei - Paula Reis / Flamengo

Publicado 25/03/2022 11:39 | Atualizado 25/03/2022 11:46

Em treino iniciado por volta das 09h45 (horário de Brasília), o técnico Paulo Sousa não pôde contar com três nomes no Ninho do Urubu, nesta sexta-feira (25). Segundo o jornalista Fred Gomes, do "GE", Rodrigo Caio, Andreas Pereira e Rodinei não participaram do treino do Flamengo.

Desta vez, a movimentação dos jogadores pôde ser acompanhada pela imprensa e, mesmo tendo aparecido em imagens divulgadas pelo Rubro-Negro, Rodrigo Caio ainda está lesionado e não tem previsão de retorno. O jogador realiza fisioterapia para evolução e voltar ao melhor nível.

Já o volante Andreas Pereira foi liberado pelo clube para resolver a documentação da família junto à Polícia Federal. Entretanto, detalhes não foram divulgados. Ainda, Rodinei é desfalque com desconforto na coxa direita. Dessa forma, foi poupado para controle de carga.

As datas para os confrontos da final do Campeonato Carioca foram marcadas para 31 de março e 3 de abril. O Flamengo eliminou o Vasco na fase da semifinal e aguarda resultado do jogo de volta entre Fluminense e Botafogo, no domingo (27), para descobrir seu adversário na decisão.