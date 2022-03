Pedro, do Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/03/2022 13:49

Rio - O Palmeiras estava disposto a investir pesado para tirar o atacante Pedro do Flamengo. No entanto, para o comentarista Fábio Sormani, da ESPN, a busca do Verdão por um centroavante é desnecessária. Durante o "F90" desta quinta-feira, ele afirmou que Rony é melhor do que o camisa 21 rubro-negro.

“Se eu fosse presidente do Palmeiras, eu não contrato centroavante. Eu acho o Rony melhor que o Pedro. Para o sistema de jogo do futebol moderno, o jogador que tem essa movimentação, velocidade e inteligência tática… Rony faz gol sempre. Se não está fazendo gols, está criando oportunidade. O gol contra o Corinthians foi uma cabeçada dele, Danilo pega e faz o gol. Ele briga e é rápido”, afirmou.

“O Rony está sempre lá, brigando, correndo, abrindo espaço, driblando, correndo e levando confusão para a defesa adversária. Para mim, hoje, o Rony é mais jogador que o Pedro. Qual o melhor trio de ataque? Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Por que esse trio de ataque é bom? Porque não tem ninguém fixo”, completou.

Para contratar Pedro, o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) e mais dois jogadores. No entanto, o Flamengo não se interessou em negociar.