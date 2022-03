Santos, goleiro do Athletico-PR - Reprodução

Publicado 24/03/2022 12:39

O Presidente do Conselho Administrativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, falou para o portal 'ESPN" sobre a suposta negociação de interesse do Flamengo envolvendo o goleiro Santos. Algo que, segundo suas palavras, jamais contou com uma proposta oficial do clube carioca.



Entretanto, o mandatário do Furacão preferiu não negar a possibilidade de que o Flamengo tenha feito algum tipo de procura direta ao arqueiro de 32 anos de idade que está desde 2008 no clube da Baixada:



"Não recebemos nenhuma oferta do Flamengo. Nada, nada... Oficialmente, nada. Parece que procuraram o jogador."



Apesar do caráter de titularidade inquestionável que vive Santos desde que assumiu o posto na saída de Weverton para o Palmeiras, Petraglia não negou que a possibilidade de negociá-lo existe caso a proposta seja do agrado do Athletico:



"Sobre hipótese, não dá para falar. Se tem oferta, a gente pensa."



Dentro das quatro linhas, o Furacão tem outra preocupação no curto prazo, já que perdeu o primeiro embate para o Coritiba por 2 a 1 pela semifinal do Campeonato Paranaense.



No encontro decisivo, marcado para o próximo domingo (27), no Couto Pereira, a equipe dirigida por Alberto Valentim precisa ao menos vencer pela vantagem mínima para levar a decisão as penalidades, sendo triunfos por dois ou mais gols de diferença suficientes para classificar-se no tempo regulamentar rumo à decisão estadual.