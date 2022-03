Bruno Henrique - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 24/03/2022 12:01

Rio - Desfalque do Flamengo no segundo jogo da semifinal do Carioca contra o Vasco, o atacante Bruno Henrique participou de atividades no campo do Ninho do Urubu com o fisioterapeuta Mário Peixoto. O Rubro-Negro divulgou as imagens em suas redes sociais.

O vídeo mostra o atacante correndo no gramado e até realizando trabalhos com bola no Ninho. No entanto, Bruno Henrique ainda não foi integrado às atividades junto do elenco. Ele continua fazendo trabalho de recuperação de lesão.

O jogador sofreu uma luxação no ombro esquerdo e continua sendo dúvida para os jogos da final do Carioca que vão acontecer nos próximos dias 31 e 4. O Flamengo, como de praxe, não informa possível prazo de retorno de atletas lesionados.

O Flamengo ainda não sabe qual clube será o adversário na decisão da competição. Fluminense e Botafogo decidem a vaga na final no próximo domingo, no Maracanã. O Tricolor avança, mesmo se perder por 1 a 0 para o Alvinegro.