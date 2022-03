Vice de futebol do Flamengo - Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Guillermo de Amores Lucas Merçon/Fluminense Rio - O Flamengo tem um novo alvo para o gol. De acordo com o jornalista uruguaio Rodrigo Romano, o Rubro-Negro estuda a contratação do goleiro Guilhermo de Amores, de 27 anos, ex-Fluminense e que atualmente defende o Deportivo Cali (COL).

De Amores vive grande momento com a camisa do Deportivo Cali. As boas atuações pelo time colombiano, inclusive, o levaram a ser presença nas convocações da seleção uruguaia. Além do Flamengo, o Athletico-PR seria outro interessado.

A passagem de De Amores pelo Fluminense foi polêmica. O goleiro foi contratado em 2018 após uma mobilização da torcida nas redes sociais pedindo sua chegada, mas sem o aval do então técnico Abel Braga. O jogador não chegou a atuar uma partida sequer e entrou na Justiça contra o Tricolor, acusando o clube de erro médico no tratamento de uma lesão no joelho direito.