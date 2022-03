Gabigol - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/03/2022 18:11

Rio - Gabigol e Gerson fizeram história com a camisa do Flamengo em 2019, mas o destino da dupla poderia ter sido outro. Em entrevista ao "Flow Sport Club", o técnico Fábio Carille revelou que o Corinthians tentou contratar a dupla quando ele voltou ao clube, mas esbarrou em questões financeiras.

“Voltei em janeiro de 2019, e o Corinthians teve muita dificuldade de contratar. Gabigol foi para o Flamengo, Róger Guedes que era para ter vindo e não conseguimos trazer. Gerson acabou indo para o Flamengo… Com uma dificuldade enorme conseguimos o Campeonato Paulista, chegamos na semifinal da Sul-Americana, tiramos o Racing. Antes de eu ser mandado embora, chegamos a ficar em quarto no Campeonato Brasileiro. Por tudo que foi criado e o time investiu, foi além das expectativas. Não tínhamos time para jogar bem. Por respeitas as características dos jogadores, eu não poderia jogar de peito aberto”, afirmou Carille.

Sem acordo com o Corinthians, Gabigol foi emprestado pela Inter de Milão ao Flamengo no início de 2019 e, no ano seguinte, comprado em definitivo. Já Gerson chegou pouco depois, em julho, adquirido por R$ 49,7 milhões junto à Roma.