Goleiro Santos, do AthleticoJosé Tramontin/athletico.com.br

Publicado 24/03/2022 12:39 | Atualizado 24/03/2022 12:46

A necessidade de um goleiro, enfatiza a procura do Flamengo e principalmente, a insistência no defensor Santos, do Athletico-PR. Opção mais viável do momento, o atleta só será liberado pelo clube paranaense pelo valor da multa de 3,5 milhões de euros (R$ 18,6 milhões na cotação atual). O clube do Paraná entende que o Rubro-Negro tem dinheiro para fazer o pagamento à vista, contudo os dirigentes tentam a redução do preço do jogador.

Enquanto o acordo não é fechado, Santos permanece defendendo o clube atual e, na última quarta-feira, em campo contra o Coritiba, pela semifinal do Campeonato Paranaense, na Arena da Baixada, o Athletico foi derrotado com o placar de 2 a 1, com falha do goleiro em um dos gols.

Nas redes sociais, torcedores rubro-negros comentaram a atuação do arqueiro.

"Muralha 2.0?! O goleiro Santos, que alguns desejam, outros veem como solução para o Flamengo, é o mesmo que falha jogo sim e outro também?!" apontou internauta no Twitter.

Outro comentário na mesma rede social disse: "O Hugo tem margem para evoluir pra caramba ainda e se tornar um ótimo goleiro. Comprar o Santos seria outra grande burrice do Braz."