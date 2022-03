Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/03/2022 09:30 | Atualizado 24/03/2022 09:31

Rio - Pouco a pouco, após uma temporada de 2021 complicada, o goleiro Hugo Souza vem reconquistando a confiança dos torcedores do Flamengo. Titular na equipe de Paulo Sousa, o jovem enche os olhos do português. De acordo com informações do portal "UOL", a comissão técnica avalia que o goleiro tem potencial para ser o futuro da seleção brasileira e também de atuar em um gigante europeu.

Hugo Souza ganhou suas primeiras oportunidades como profissional na temporada de 2020. Naquela ocasião, o goleiro se destacou bastante no começo e impressionou a todos pela altura, técnica e desenvoltura no gol. Porém, falhas importantes em jogos decisivos como o contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, fizeram o jovem oscilar naquele mesmo ano.

Em 2021, o goleiro viveu uma temporada mais tímida. Diego Alves deu poucas chances e Hugo Souza só entrou em 13 partidas. Neste ano, com a chegada de Paulo Sousa, o jovem assumiu a posição de titular e apesar de alguns momentos complicados contra o Atlético-MG e Fluminense, o arqueiro conta com a confiança do português.