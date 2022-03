Flamengo afirma que não abre mão do atacante Pedro - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 23/03/2022 14:40

Rio - O Palmeiras não irá insistir na contratação do atacante Pedro. Durante a eleição para a presidência da CBF nesta quarta-feira, a presidente do time paulista, Leila Pereira, afirmou que encerrou as conversas com o Flamengo.

"Acabou. Essa conversa acabou porque o clube (Flamengo) não tem interesse em negociar. Por mim, essa conversa está encerrada", disse Leila ao "GE".

No início deste mês, o Palmeiras fez uma proposta ao Flamengo de 20 milhões de euros (R$ 110 milhões na cotação da época) e mais dois jogadores para adquirir 80% dos direitos de Pedro. No entanto, o Rubro-Negro descartou qualquer possibilidade de negociação com o Verdão.