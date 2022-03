Goleiro Santos, do Athletico - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 22/03/2022 18:34

Rio - O Flamengo não desistiu da contratação do goleiro Santos. De acordo com o portal "Goal", o time carioca está disposto a oferecer 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões) ao Athletico-PR pelo goleiro, mas acredita que o valor pode diminuir devido ao desejo do jogador de atuar pelo Rubro-Negro.

Apesar da esperança do Flamengo, o desejo de Santos em se transferir não deve ser uma arma na negociação. O goleiro quer deixar o clube pela “porta da frente” e não está disposto a pressionar a diretoria por uma saída.

Santos está no Athletico desde 2010 e fez história no gol do Furacão. Conquistou duas vezes a Copa Sul-Americana (2018 e 2020) e uma Copa do Brasil (2019).