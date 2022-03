Técnico Paulo Sousa ainda busca o Flamengo ideal - Gilvan de Souza/Flamengo

Técnico Paulo Sousa ainda busca o Flamengo idealGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/03/2022 16:24

Rio - O desempenho da equipe do Flamengo chamou a atenção do jornalista Fábio Sormani, da ESPN. Nesta terça-feira, o comentarista criticou o rendimento do time rubro-negro sob o comando do técnico Paulo Sousa. Além disso, citou Renato Gaúcho, ex-treinador do clube carioca, e afirmou que "jogava mais que esse time atual".

"O time do Renato Gaúcho jogava mais que esse time aí. E outra coisa, está sendo jogado o Carioca. Não é que está sendo jogado a Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. O parâmentro é muito pequeno, a exigência é muito menor agora, por isso se esperava que o Flamengo estivesse jogando mais", afirmou Sormani.



"Na minha opinião, o Flamengo do Renato Gaúcho, mesmo perdendo a Libertadores jogava mais que esse atual. Se não melhorar o jogo dele, as individualidades não vão levar esse Flamengo a ganhar títulos. Ele fica atrás de Palmeiras e Atlético-MG", completou Sormani.