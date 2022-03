Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Sem espaço no elenco do Flamengo, o atacante Thiaguinho é o novo reforço do Houston Dynamo F.C., clube que disputa a Major League Soccer (MLS). O atleta, de 21 anos, chega ao clube norte-americano por empréstimo gratuito até o final de 2022, com opção de compra por 1.5 milhão de dólares (cerca de R$ 7 milhões, na cotação atual).

Bem Vindo a Houston, Thiago!#HoldItDown pic.twitter.com/4nsgok5Vjz — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 21, 2022 Pelo Flamengo, o jogador disputou apenas três partidas pelo elenco Profissional: a derrota para o Santos, no Brasileirão de 2021, a vitória contra a Portuguesa-RJ pelo Campeonato Carioca de 2022, e o empate com o Volta Redonda, também pelo estadual deste ano.

Thiaguinho atuando pelo Flamengo Paula Reis/C.R. Flamengo