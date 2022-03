Flamengo e Vasco - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 21/03/2022 17:00

Rio - Depois de mais uma vitória do Flamengo sobre o Vasco, o ex-jogador e atual comentarista Tita questionou a festa da torcida rubro-negra após o resultado que classificou o time para o decisão do Campeonato Carioca.

Ex-jogador de Flamengo e Vasco, Tita "ficou na bronca" com a exaltação da torcida flamenguista nas arquibancadas do Maracanã ao comemorar a quarta final consecutiva do Estadual.

"O Flamengo não tem que comemorar que chegou à final. Bonita a festa da torcida, ganhou do seu principal rival, mas não tem que comemorar nada", falou Tita.

Nas redes sociais, os torcedores não curtiram nada o comentário do ex-atleta. Agora, o Flamengo aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense, que tem a vantagem do placar igual, e Botafogo. Em dois jogos, as finais serão realizadas nos dias 30 ou 31 de março e 2 ou 3 de abril. Já o Vasco só joga no dia 9 de abril, a sua estreia na Série B (contra o Vila Nova, em