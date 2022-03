Hugo Sousa - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Hugo Sousa Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 21/03/2022 14:36

Rio - Após a vitória em cima do Vasco da Gama, por 1 a 0, no último domingo (20), o goleiro do Flamengo, Hugo Souza, que foi um dos destaques da partida, deu entrevista na zona mista do Maracanã, e revelou que tem feitos treinamentos diários para melhorar seu trabalho com os pés. Confira o que disse o atleta:

"Trabalhar com os pés é um conceito de jogo. A gente tem colocado em prática da melhor forma. A gente tem trabalhado todos os dias. Quando tem ‘bobinho’ a gente participa, trabalho de ‘quadrado de pressão’ a gente participa. É o conceito que a gente está conseguindo colocar dentro do campo, já aconteceram gols saindo lá de trás. Com certeza eu tenho trabalhado para sempre melhorar", disse Hugo Souza.

O goleiro aproveitou ainda para rasgar elogios ao preparador de goleiros da equipe, o português Paulo Grilo.

"O contato com Paulo Grilo é muito bom. Todo mundo sabe o jeitão dele. É um cara sensacional, é um dos melhores treinadores de goleiro do mundo e eu tenho o prazer de trabalhar com ele", finalizou o goleiro do Rubro-Negro.