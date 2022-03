Gabigol e Rodinei - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/03/2022 19:04

Gabigol, atacante do Flamengo, é bom com os pés e afiado com a língua, mas dessa vez foi com os dedos. Após a classificação do Rubro-Negro à final do Campeonato Carioca 2022 ao bater o Vasco, o camisa 9 usou as redes sociais para provocar o rival, mas dessa vez usou o ex-jogador Romário.

Na publicação feita no "stories" do Instagram, Gabigol postou um vídeo de Romário, dos anos 90, provocando o Vasco, dizendo que os vascaínos deveriam levar lenço ao Maracanã nas partidas contra o Flamengo porque iriam chorar bastante.