Publicado 20/03/2022 18:18

Rio - Autor do único gol do Flamengo na vitória sobre o Vasco, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela semifinal do Carioca, o volante Willian Arão falou sobre a importância da classificação. Em entrevista ao pay-per-view do Cariocão, ele falou sobre a sensação de ter marcado o gol decisivo.

"Classificar para final era nosso primeiro objetivo. Sem dúvidas tem um gosto especial. Estou muito feliz em poder marcar esse gol e ajudar a equipe a vencer. Só comemorar agora", declarou.

Arão também comentou a possibilidade de o Flamengo conquistar o Estadual pelo quarto ano seguido, o que seria inédito na história do clube.

"É lógico que motiva. Flamengo nunca conquistou um tetra do Carioca. Vamos fazer história, então sem dúvidas tem muita importância. Obviamente que é um objetivo e estamos empenhados nisso. Agora é comemorar essa vitória e se preparar para a final", disse.

Agora, o Flamengo aguarda para conhecer seu adversário na decisão do Carioca. A primeira partida entre Fluminense e Vasco acontece nesta segunda, às 20h, no Estádio Nilton Santos. O jogo de volta será no próximo domingo, no Maracanã, às 16h.