Gabigol cobra pênalti pelo Flamengo contra o Vasco - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 20/03/2022 11:15 | Atualizado 20/03/2022 11:41

Rio - Como de costume, o Flamengo divulgou a sua lista de relacionados para o próximo duelo, restando apenas algumas horas para o confronto. Para a partida contra o Vasco, neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília), o Rubro-Negro não tem muitas mudanças na lista dos relacionados. As novidades ficam por conta da volta de Gustavo Henrique e Renê, que não vinham sendo relacionados nos últimos jogos.

Confira os relacionados para o clássico contra o Vasco. #VamosFlamengo pic.twitter.com/wyybzhZyU4 — Flamengo (@Flamengo) March 20, 2022

Como dito anteriormente, Flamengo e Vasco da Gama se enfrentarão neste domingo (20), às 16h, no Estádio do Maracanã, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Por ter ganho o confronto de ida, e por ter tido a melhor campanha na fase de pontos corridos, o Flamengo pode perder de até dois gols de diferença que mesmo assim se classificará para a final da competição.