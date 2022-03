Hugo Sousa - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 19/03/2022 21:33

Com 23 anos e quase 2m de altura, Hugo Souza chama a atenção desde as categorias de base, chegando ao Flamengo aos 10 anos, ainda no futsal, e passando por todas as fases até se sagrar titular em um dos elencos mais valiosos do Brasil. O goleiro foi campeão na base e no profissional do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e do Carioca, além de ter levantado a taça da Copinha duas vezes. Pela Seleção Brasileira, foi convocado para torneios internacionais pelo Sub-20 e, com apenas 19 anos, chamado por Tite para amistosos quando Ederson sofreu lesão. Chegando aos 50 jogos, o paredão tem a oportunidade de conquistar o tricampeonato carioca pelo rubro-negro, caso classifique à final.

Neneca, como é carinhosamente chamado pela torcida, teve uma rápida ascensão na carreira, com a sua estreia no profissional marcada por uma gigante atuação no empate contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Na época, o camisa 45 era o terceiro goleiro e assumiu com personalidade o desafio. Foi nessa temporada que Hugo apareceu de vez para o futebol nacional, sendo titular em 22 oportunidades no Brasileiro conquistado pelo rubro-negro. Além do reconhecimento da torcida e imprensa, teve seu contrato renovado até o fim de 2025.

Em 2021, o arqueiro atuou poucas vezes, precisou amadurecer e reconquistar a vaga no Mais Querido. Agora, às vésperas da marca especial, o jovem é titular absoluto do técnico Paulo Souza, com 9 jogos realizados, 7 vitórias e 27 defesas no total. Amuleto do Flamengo, o paredão venceu o Vasco nas 4 vezes em que atuou no profissional, e pode manter o 100% de aproveitamento no próximo domingo (20), buscando a vaga na final do Carioca.