Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo Flamengo - Reprodução/Twitter

Arturo Vidal já destacou seu desejo de atuar pelo FlamengoReprodução/Twitter

Publicado 19/03/2022 10:28

Rio - O volante chileno Arturo Vidal, atualmente na Inter de Milão, já é considerado um sonho antigo no Flamengo. Nas janelas de transferências, seu nome costuma sempre aparecer nos corredores do Ninho do Urubu, animando os torcedores do clube. No entanto, até hoje, nenhuma negociação com o atleta foi feita. Porém, em entrevista ao canal "Pilhado", um amigo pessoal do volante, revelou que o atleta tem grande vontade de jogar no clube, e que assiste aos jogos com frequência, animando ainda mais a torcida Rubro-Negra.

"Ele tem vontade grande de jogar no Flamengo, assiste aos jogos com frequência. Não posso te dizer também se pintar proposta de grande clube europeu, ele vai preferir o Flamengo. Se não for proposta de time europeu, ele vai priorizar o Flamengo", disse.

No entanto, segundo o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o clube não procurou o meio-campista , que também não foi oferecido pelo seu estafe. Portanto, uma negociação na atual janela de transferências, parece ser mais complexa.

Com 34 anos, Arturo Vidal tem grande currículo. O jogador, que atua na Seleção Chilena desde 2007, já passou por grandes clubes da Europa, como a Juventus, o Bayern de Munique, Barcelona, e a Inter de Milão, onde tem contrato até o final de 2023. Na atual temporada, o volante disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências.