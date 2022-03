Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/03/2022 15:49 | Atualizado 17/03/2022 16:12

Rio - Ao lado de Pablo, zagueiro apresentado como reforço do Flamengo, o vice de futebol Marcos Braz abordou a possibilidade de Arturo Vidal defender o Rubro-Negro. O dirigente agradeceu as palavras elogiosas do chileno, que afirmou que irá fazer o "possível" para defender o clube carioca, mas negou qualquer negociação com o jogador da Inter de Milão.

"Evidente a grandeza do atleta. Mas não tem absolutamente nada, nenhum contato direto. Claro que a gente acompanha as redes, até pelo tamanho do atleta", afirmou.

Vidal tem contrato com o clube italiano até o meio de 2022 e o salário do chileno é considerado muito acima do patamar do futebol brasileiro. Para defender o Flamengo, o veterano terá que topar uma redução considerável em seus ordenados.

"Pela forma que o jogador se expressou, o Flamengo fica agradecido. Mas efetivamente não tem nada hoje. Tem que entender isso. Daqui a pouco pode mudar a chave. O jogador ou o dirigente avalia de outra forma, e as coisas acontecem. Hoje, não tem nada com o Vidal", finalizou o dirigente.