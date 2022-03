Flamengo vence o Vasco no primeiro jogo da semifinal do Carioca - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/03/2022 22:01

O Flamengo e o Vasco fizeram mais um clássico recheado de emoção, com lance polêmico, e casa cheia no Maracanã. Mais de 38 mil pessoas marcaram presença para assistir ao primeiro jogo da semifinal do Carioca e viram o Rubro-Negro sair na frente na briga por uma vaga na grande decisão. No fim do primeiro, de pênalti, Gabigol marcou e deixou a equipe de Paulo Sousa com um pé na final.

Os primeiros 45 minutos de jogo não foram dos melhores. Até porque, por conta do péssimo serviço disponibilizado pelo Vasco, mandante da parte, aos torcedores do Flamengo para troca de ingressos, muitos rubro-negros só conseguiram entrar já na metade do primeiro tempo. Dentro das quatro linhas, o Fla, com superioridade técnica, tentava pressionar o Cruz-maltino, mas o meio de campo, formado por Arão, Andreas e Arrascaeta não funcionava.

Inclusive, nos primeiros seis minutos, Matheuzinho e Andreas Pereira já haviam levado cartão amarelo. A primeira boa chance do Flamengo foi aos 25. Gabigol recebeu de Bruno Henrique na grande área e chutou forte, cruzado. Thiago Rodrigues fez boa defesa. O Vasco, com medo, jogava claramente de forma defensiva, sem levar nenhum perigo ao Rubro-Negro.

Aos 36, o lance polêmico do primeiro tempo. Na cobrança de escanteio do Flamengo, Anderson Conceição subiu para cabecear, e a bola resvalou em seu braço. O árbitro foi ao vídeo verificar o lance e, após checagem, decidiu marcar pênalti. Gabigol, aos 41, pegou a bola, bateu bem e abriu o placar. Na comemoração, fez o famoso "muque" na frente dos torcedores vascaínos, o que alguns atletas do Cruz-maltino não gostaram.

Para a segunda etapa, Paulo Sousa precisou sacar Bruno Henrique que, segundo a assessoria do Flamengo, sofreu lesão no ombro e deu lugar a Lázaro. O Rubro-Negro, na segunda etapa, caiu totalmente de produção e não conseguia fazer um bom jogo, exceto David Luiz, que fez uma exibição de tirar o chapéu.

O Vasco cresceu de produção e, mesmo com um elenco abaixo no ponto de vista qualidade técnica, pressionava o Flamengo. O Rubro-Negro, acuado, se defendia como dava e respondia no contra-ataque. Como foi aos 33 minutos, com Marinho. Lázaro fez boa jogada dentro da grande área, e a bola sobrou para o atacante, que chutou cruzado. A bola passou muito perto do gol.

Depois, o Vasco mostrou cansaço, e o Flamengo aproveitou para administrar o placar e a vitória. E conseguiu. Apesar dos pesares, o Rubro-Negro sai de campo com o triunfo por 1 a 0 e fica mais perto de uma classificação à final do Carioca. O próximo duelo é no domingo, às 16h, novamente no Maracanã.

Vale lembrar que o Flamengo tem a vantagem do empate por ter tido melhor campanha na Taça Guanabara. Ou seja, o Vasco só passa se vencer o Rubro-Negro no domingo por dois gols de diferença.