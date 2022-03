Goleiro do Flamengo, Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/03/2022

Rio - Titular do Flamengo nas últimas duas partida, o goleiro Hugo Souza recebeu elogios dos torcedores e do técnico Paulo Sousa. A contratação de um jogador para a posição segue como prioridade no clube carioca, mas o jovem terá uma sequência importante nas próximas semanas para provar que tem condições de ser o titular da posição e diminuir o ímpeto do Rubro-Negro no mercado.

Considerada prioridade no clube carioca, a contratação de um goleiro esbarrou nas dificuldades do mercado. O Flamengo tentou Santos, goleiro do Athletico-PR, mas o Furacão fez jogo duro e pediu o valor da clausula. No momento, o clube carioca optou por não fazer o investimento, por entender que os valores são altos demais para o atleta. Outro nome que ganhou força foi João Paulo, mas o arqueiro não quis deixar o Santos.



Outro nome ventilado foi do goleiro Neto, do Barcelona. Porém, de acordo com o jornal espanhol "Marca", o clube catalão deseja receber cerca de 14 milhões de euros (cerca de R$ 79,16 milhões) pelo atleta. O salário do arqueiro também estaria muito fora dos padrões do futebol brasileiro. O Everton, da Inglaterra, negocia a contratação de Neto.

Com as dificuldades enfrentadas no mercado, Hugo Souza terá a responsabilidade de ser titular nos próximos jogos que serão de grande importância para o Flamengo. Além da reta final do Carioca, competição que o Rubro-Negro luta pelo inédito tetracampeonato, a Libertadores e o Brasileirão terão suas rodadas iniciais. Um verdadeiro teste de fogo para o jovem.

O goleiro, de 23 anos, começou o ano prestigiado por Paulo Sousa. Porém, após falhar em jogos importantes como na derrota para o Fluminense, no Carioca, e na final da Supercopa do Brasil para o Atlético-MG, Hugo Souza acabou sofrendo críticas. Substituído contra o Resende, o goleiro voltou ao time contra o Vasco e contra o Bangu e recebeu elogios pelas atuações. Agora, terá uma sequência importante para provar o seu valor.