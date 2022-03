Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 16/03/2022 13:18

Rio - Após desembolsar uma grande quantia nas compras de Vinicius Junior e Reinier, o Real Madrid poderá fazer outro investimento generoso em um atacante revelado pelo Flamengo. De acordo com informações do youtuber Mauro Sant’Anna, o clube espanhol prepara uma oferta de 38 milhões de euros (cerca de R$ 212 milhões) por Matheus França.

O jogador, de 17 anos, é considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo nos últimos anos. Ele marcou contra o Bangu, o seu primeiro gol como profissional pelo clube carioca. Matheus França atuou em cinco partidas no time de cima e acumula títulos na base rubro-negra.

Recentemente, o Flamengo renovou o contrato de Matheus França e estipulou uma multa no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 563,06 milhões). Apesar dos valores da suposta oferta do Real serem altos para os padrões do Brasil, a multa do atacante do Rubro-Negro é bem superior e o clube carioca não deverá facilitar sua saída.

Caso o Real Madrid oficialize a proposta e o Flamengo faça negócio, Matheus França irá se transformar na segunda maior venda da história do clube carioca. Vinicius Junior, que se transferiu para o clube espanhol em 2018, foi vendido por 45 milhões de euros.