IslaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/03/2022 18:00

Rio - Com pouco espaço no Flamengo desde a chegada de Paulo Sousa, o lateral-direito Mauricio Isla foi sondado pela Universidad Católica, do Chile. No entanto, o clube do seu país acabou desistindo da negociação, por conta dos altos valores. As informações são do portal "Torcedores.com".

Segundo o site, Mauricio Isla foi considerado fora da realidade financeira porque o Flamengo deseja uma compensação financeira e também porque o jogador desejava manter os parâmetros econômicos acordados com o Rubro-Negro.

Nascido no Chile, o lateral-direito foi revelado na base da Católica, porém, se transferiu ainda muito jovem para a Udinese, da Itália, clube no qual iniciou a sua carreira na Europa. Após defender Juventus, da Itália, Queens Park Rangers, da Inglaterra, Olympique de Marselha, da França, Cagliari, da Itália, e Fenerbahçe, da Turquia, Isla voltou ao futebol da América do Sul em 2020, quando fechou com o Flamengo.

Apesar de ter sido titular nas temporadas de 2020 e 2021, o chileno nunca conquistou os corações dos torcedores do Flamengo. Isla tem contrato com o clube carioca até o fim de 2022 e poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano.