Rio - As seguidas declarações de que deseja defender o Flamengo fazem o torcedor rubro-negro sonhar com Arturo Vidal. Porém, será necessário mais que palavras para sacramentar um acordo envolvendo o chileno e o clube carioca. Para atuar no Rubro-Negro, o meia, de 34 anos, precisará se submeter a um severo reajuste salarial.

De acordo com informações do portal "Calciomercato", o chileno recebe cerca de 8.5 milhões de euros (R$ 47 milhões) por temporada na Inter de Milão, o que daria a Vidal um salário mensal na casa de R$ 3.9 milhões. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, Gabigol é o atleta mais caro do Flamengo e recebe cerca de R$ 1,6 milhão.

O nome de Vidal voltou a ser ventilado com mais força no Flamengo, porque em entrevista à TNT Sports, do Chile, o jogador disse que irá se esforçar para que o Rubro-Negro seja o seu próximo clube.

"Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá. O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante", afirmou.

Com passagens por grandes clubes como Juventus, Bayern e Barcelona, Vidal tem contrato com a Inter de Milão até o meio de 2022. O chileno não deverá ter o seu vínculo renovado com o clube italiano.