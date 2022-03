Rodrigo Caio - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 15/03/2022 09:00 | Atualizado 15/03/2022 09:05

Rio - Sem atuar pelo Flamengo nesta temporada, o zagueiro Rodrigo Caio não tem uma data oficial para voltar aos gramados. No entanto, de acordo com o narrador dos canais Disney, João Guilherme, o Rubro-Negro vem preparando o defensor para retornar nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro.

O defensor vem sofrendo com problemas físicos e só deverá poder voltar a jogar na quinta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras. O último jogo de Rodrigo Caio aconteceu no dia 3 de dezembro de 2021 contra o Sport pelo Brasileirão do ano passado.

Contratado como reforço do Flamengo em 2019, Rodrigo teve uma temporada incrível naquele ano, sendo campeão do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores. Porém, nas duas últimas temporadas, o zagueiro voltou a viver problemas físicos, algo que era comum no São Paulo, clube que foi revelado e que defendia antes de ir para o Rubro-Negro.

Para suprir a ausência de Rodrigo Caio, o Flamengo fechou com dois reforços para a defesa em 2022. Fabrício Bruno, ex-jogador do Bragantino, chegou primeiro e nesta semana, Pablo, ex-Corinthians e que estava no futebol russo, foi contratado.