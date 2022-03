Isla, lateral-direito do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/03/2022 11:45

Mesmo com apenas quatro partidas disputadas pelo Flamengo nesta temporada, duas como titular, Isla voltou a ser convocado pelo Chile para os dois jogos decisivos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, contra Brasil e Uruguai. O lateral voltou a entrar em campo após quase um mês na goleada por 6 a 0 sobre o Bangu.



Como o Rubro-Negro joga nesta quarta-feira e no domingo pelas semifinais do Campeonato Carioca, contra o Vasco, Isla poderá ser opção do técnico Paulo Sousa nos dois confrontos, mas pode ficar fora de uma eventual primeira partida da final.



Mas o possível desfalque neste momento não chega a ser preocupante. Afinal, o lateral chileno vem sendo a terceira opção, atrás de Matheusinho e Rodinei. Contra o Bangu, Isla jogou os últimos 26 minutos.



Sonho de consumo do Flamengo, Arturo Vidal também está na lista do Chile, mas não poderá jogar a primeira partida, contra o Brasil dia 24, por estar suspenso. O duelo com o Uruguai será no dia 29.



Os 27 jogadores convocados pelo Chile:

Goleiros: Claudio Bravo (Betis/Espanha), Brayan Cortés (Colo Colo), Zacarías López (La Serena) e Sebastián Pérez (Universidad Católica).



Defensores: Enzo Roco (Elche/Espanha), Guillermo Maripán (Monaco/França), Gary Medel (Bolonia/Italia), Mauricio Isla (Flamengo/Brasil), Paulo Díaz (River Plate/Argentina), Gabriel Suazo (Colo Colo), Sebastián Vegas (Monterrey/México), José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica) e Benjamín Kuscevic (Palmeiras/Brasil).



Meias: Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen/Alemanha), Claudio Baeza (Toluca/México), Diego Valdés (América/México), Erick Pulgar (Galatasaray/Turquia), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Pablo Parra (Puebla/México) e Arturo Vidal (Inter de Milão/Itália).



Atacantes: Ben Brereton Díaz (Blackburn Rovers/Inglaterra), Jean Meneses (León/México), Alexis Sánchez (Inter de Milão/Itália), Joaquín Montecinos (Tijuana/México), Eduardo Vargas (Atlético-MG/Brasil), Víctor Dávila (León/México) e Luis Jiménez (Palestino).