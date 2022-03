Flamengo voltou ao Maracanã - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 15/03/2022 13:24

O Flamengo anunciou nesta terça-feira uma parceria com a agência global de marketing esportivo 'Sportfive', com o objetivo de aumentar a presença digital internacional do clube. De acordo com o comunicado, haverá desenvolvimento de ações para o público digital na língua inglesa, além de vendas comerciais, eventos ao vivo entre outras ações.

“Estamos fazendo essa parceria com uma grande empresa mundial que, assim como nós, entende o Flamengo como uma marca global e que tem um enorme potencial para crescer muito mais no cenário internacional. Isso certamente fará crescer a nossa popularidade e o engajamento fora do país, expandindo nosso nome e as prospecções comerciais para muitos outros lugares pelo mundo”, afirmou no comunicado o vice de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira.



O grande foco do Flamengo neste momento com a parceria é o mercado dos Estados Unidos. Para isso a agência "um time de profissionais dedicado, baseado em Nova Iorque e Hamburgo".