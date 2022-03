Arturo Vidal - Reprodução

Arturo VidalReprodução

Publicado 15/03/2022 14:58

Rio - Nos últimos dias, o nome do volante Arturo Vidal, atualmente defendendo a Inter de Milão, vem sendo especulado nos bastidores do Flamengo. Isto porque, na última segunda-feira (14), o chileno, que deve estar de saída do clube italiano, deu uma declaração em entrevista à TNT Sports que agradou os torcedores do Rubro-Negro. No contato com a emissora, o atleta disse que "fará o possível" para defender o Clube da Gávea. Confira a fala de Vidal:

"Eu gosto muito deles, tenho muito carinho por eles. A camisa que tenho me foi dada pelo presidente. Isso encheu meu coração. Tenho o sonho de jogar lá, não posso negar. Quando puder, eu vou lá. Espero que seja em breve. Se o treinador ou os dirigentes me quiserem, haverá uma reaproximação e farei o possível para chegar lá", disse, antes de completar:



"O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante, disse o volante chileno.

Nesta terça-feira (15), o comentarista dos canais esportivos da Disney, Fábio Sormani, disse que a contratação de Vidal pode não ser ideal para o Flamengo. Isto porque, na visão do comentarista, Andreas Pereira é mais jogador que o chileno. Confira o que disse Sormani no programa ESPN F90:

"Vai gastar menos e ter um jogador seu por várias temporadas. Eu acho o Arturo Vidal superestimado. É um bom jogador? Claro. É tudo isso? Não. Não tem o menor cabimento. Se recuperar o Andreas Pereira, vai ser mais jogador que o Vidal com a camisa do Flamengo. Vai estar contratando um jogador com quase 35 anos. Acho ele superestimado e caro demais", disse.

Sormani também comentou que o estilo de jogo de Arturo Vidal pode trazer complicações para o Flamengo, por conta do alto número de expulsões em sua carreira.

"O Vidal é um jogador violento e, às vezes, desleal. Como vai ser ele jogando com a nossa arbitragem? Mas tem camisa que protege jogador. O Fagner deveria ter umas 20 expulsões (no ano). A camisa do Corinthians protege o Fagner, a camisa do Palmeiras protegeu e o Felipe Melo, e a camisa do Flamengo pode proteger proteger o Vidal", finalizou.