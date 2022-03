Arturo Vidal tem desejo de jogar no Flamengo - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 15/03/2022 21:29

Rio - O volante Arturo Vidal, da Inter de Milão, animou novamente a torcida do Flamengo após afirmar nesta terça-feira que fará "todo o possível" para atuar pelo Rubro-negro, em entrevista à "TNT Sports". Durante o programa "ESPN FC", o comentarista Zinho exaltou o desejo do atleta chileno de 34 anos e afirmou que a declaração o credencia como ídolo.

"Só pela declaração de reduzir o salário para jogar no Flamengo, já virou ídolo. Vai ter muita torcida esperando o jogador de braços abertos, o cara quando dá a declaração que quer e deseja muito jogar no Flamengo, já vem com o lado positivo lá em cima", destacou Zinho no 'ESPN FC'.



"Sem contar que é um baita de um jogador, e 34 para 35 anos se cuidando, temos diversos jogadores que vem jogando em alto nível. Com a motivação que o Vidal está, acho que a diretoria deve conversar com o jogador. Agora o fato de uma possível chegada do Vidal, pode complicar o lado do Andreas Pereira que é da mesma função", completou.