Marcos Braz Foto: Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Publicado 15/03/2022 19:43

Marcos Antônio AFP Rio - O Flamengo está perto de acertar a contratação de mais um reforço. De acordo com o jornalista Fábio Sormani, da ESPN, o Rubro-Negro está muito perto de fechar com o meia Marcos Antônio, de 21 anos, do Shakhtar Donetsk.

Segundo o comentarista, a informação nos bastidores do clube rubro-negro é de que o jogador deve assinar um contrato de empréstimo até o fim do ano, com valor fixado de compra em 5 milhões de euros (R$ 28,2 milhões no câmbio desta terça-feira, 15) por 50% dos direitos econômicos.

Marcos Antônio é um dos jogadores que ficaram livres no mercado por conta da guerra entre Ucrânia e Rússia. O atleta foi revelado pelo Athletico-PR e chegou à Europa em 2018. Ele coleciona passagens pelas seleções sub-17, sub-20 e sub-23 do Brasil.